Adalet Bakanlığı'ndan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Adalet Bakanlığı'ndan "kadına yönelik şiddet suçları" genelgesi
ABONE OL

Son dakika haberi Adalet Bakanlığı'ndan "kadına yönelik şiddet suçları" genelgesi

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında genelge yayınladı. Genelgeye göre, mağdurun beyanı bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak

Adalet Bakanlığı'ndan
DHA

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesine ve cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla tüm başsavcılıklara gönderilen genelgeyle aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarıyla etkin mücadele vurgulandı. Genelgede, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi istendi. Bu amaca aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği belirtilerek, 27 Aralık 2019 tarihli ve 1584 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 6284 sayılı kanunda düzenlenen tedbir kararlarını vermek üzere her adliyede belirli aile mahkemelerinin görevlendirildiği hatırlatıldı. Genelgede, cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında, mağdurun beyanının bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınması gerektiği ifade edilirken, olaya ilişkin delillerin ivedi toplanmasının yanı sıra beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun beyanının da Adli Görüşme Odası´nda uzman aracılığıyla alınmasına dikkat çekildi.

VAKAYA UYGUN TEDBİRLER UYGULANACAK

Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet savcısı tarafından aile (tedbir) mahkemesinden talepte bulunulduğunda UYAP kayıtlarının incelenmesi, taraflar hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile risk oluşturabilecek davanın bulunup bulunmadığının araştırılması konusunda gerekli özenin göstermesi istendi. Nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda, şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe) kararı verilmesinin de talep edilmesi, böylelikle bu tedbirlerin etkin uygulanmasının sağlanmasına dikkat çekildi. Genelgede ayrıca 'Ceza Muhakemesi Kanunu'nda konuyla ilgili yapılan değişiklikler hatırlatıldı.

Daha önce 63 sayılı 'Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi´nde düzenlenen; 'kasten öldürme ve bu suça teşebbüs neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence' suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yerin kolluk birimine bildirimde bulunulmasının sağlanmasına ek olarak genelgeyle izin nedeniyle ceza infaz kurumundan ayrılma durumunda da aynı şekilde bildirim yapılmasının sağlanması istendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Aşırı vasat, olağanüstü kurak bir dönem"
GÜNDEM "Aşırı vasat, olağanüstü kurak bir dönem"
Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? MSB bedelli askerlik sonuç ekranı celp ve sevk tarihleri
GÜNDEM Bedelli askerlik sonuçları
Sigara fiyatları yine değişti: Bir sigara grubuna indirim! 13 Ocak 2023 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Sigaraya indirim!
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM ÖGG sınav sonuçları için beklenen güne girildi!
Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu'nda değişim için geri sayım başladı
GÜNDEM Yüksek Seçim Kurulu'nda değişim için geri sayım ...
İstanbul'da korkutucu anlar! Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı! - En son haberler
GÜNDEM Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı!
Aile Destek paketi ödemeleri: 2023 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında yatıyor? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödemeleri
"MİT görevlisiyiz" diyen şahıslara inandı, 9 bin 400 Euro'sundan oldu
GÜNDEM Bir rozete kandı, hayatı alt üst oldu
KPSS NE ZAMAN 2023? KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı?
GÜNDEM KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı?
MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
GÜNDEM MSÜ başvuruları başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.