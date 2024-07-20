Son dakika haberi Adana'da korkutan orman yangını!
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde saat 21 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Giriş: 20.07.2024 - 23:25 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:25
Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde saat 21 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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