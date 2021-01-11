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Son dakika haberi Adnan Oktar davasında karar!

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıklıyor. Adnan Oktar'a 1000 yılı aşkın hapis cezası verildi

KARAR! Son dakika haberleri: Adnan Oktar'a 1000 yıl hapis cezası
Adnan Oktar'a 1000 yılı aşkın hapis cezası
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AA

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıklıyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.

Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu. Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıklıyor.

ADNAN OKTAR'A 1000 YILI AŞKIN HAPİS CEZASI

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri'de yapılmasına karar verilmişti.

Mahkeme, 17 Eylül'deki duruşmada ilk olarak örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın savunmasını almıştı.

Sanıkların çoğu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları ve örgüt iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Dava sürecinde bazı müştekilerin dinlenilmesi sırasında mahkeme heyetinin aldığı karar uyarınca kapalı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuksuz sanıkların duruşmalara katılma zorunluğunu kaldırırken, buna rağmen birçok tutuksuz sanık ve izleyici duruşmaları takip etmeyi sürdürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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