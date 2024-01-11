Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

        Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

        Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin bildirdiğine göre Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 13.52'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Curm ilçesi olduğunu açıkladı.

        Depremin yerin 206 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

        Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

        Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

        Geçen ekim ayında Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 6,5 olan depremler sonucu 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

        Öte yandan, Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"