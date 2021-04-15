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Son dakika haberi Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP’li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi eylemlerinde “sokağa çıkın” çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı

Son dakika: Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.

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