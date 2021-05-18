Suriye açıklarında, uluslararası sularda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Akdeniz'de düzenlenen "Onur Operasyonu" hakkında basın toplantısı düzenledi.
Ersoy, "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti. Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur" dedi.
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