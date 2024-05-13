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        Haberler Gündem Son dakika: Antalya'da korkutan orman yangını! - SON DAKİKA HABERLERİ

        Son dakika haberi Antalya'da korkutan orman yangını!

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözlerle birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:47
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        Antalya'da korkutan orman yangını!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

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