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Son dakika haberi Bakan Akar: Suriye ve Irak'ta toplam 352 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "24 Temmuz 2015ten itibaren teröristlerin girilemez dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri yılda 200 bin saat seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı" bilgisini verdi.

Son dakika haberi Bakan Akar: Suriye ve Irak'ta toplam 352 terörist öldürüldü
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ta toplam 352 terörist öldürüldü
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin "girilemez" dediği her yere girildiğini ve buraların temizlendiğini belirterek, "Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile takip ettiği seçkin gözlemci gününün ardından Denizkurdu 2021 Tatbikatı tamamlandı.

Tatbikat sonrasında Güney Görev Grup Komutanlığını ziyaret eden Akar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Komutanlığına ziyarette bulunan Akar ve TSK komuta kademesi, akşam yemeğinde personelle bir araya geldi.

Akar, buradaki konuşmasında ülkenin ve bölgenin risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemden geçtiğini belirtti.

TSK’nın yoğun bir dönemden geçtiğini dile getiren Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında TSK'nın önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yerine getirdiği başarılı görevleri anımsatan Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri, 200 bin saat/yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sizlerin kahramanlığı, fedakarlığı sayesinde her geçen gün gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sağlanan başarı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri personelini tebrik eden Akar, "Şanlı Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri tarihimize yeni bir sayfa yazdınız, yeni bir sayfa ilave ettiniz." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayarak, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

"TERÖRİSTLERİN 'GİRİLMEZ' DEDİĞİ HER YERE GİRİLDİ"

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden teröristle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, şunları kaydetti:

"Başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmek mecburiyetimiz var. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük bir başarı ile mücadele devam ediyor. İnşallah bu mücadelenin sonunda en son terörist etkisiz hale getirilecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi."

Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim tek hedefimiz var, teröristler." diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” diyen Akar, sözlerinin sonunda şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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