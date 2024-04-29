Son dakika haberi Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Bakanlık görüşmeyi X sosyal medya hesabından duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldiğini bildirdi.