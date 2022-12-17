Bakan Koca'dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bulunamayan bazı ilaçlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, "İlaç teminindeki zorluğa karşı: üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması, ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması. Üç adımda çözüm. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz" dedi.
"HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"
Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022
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