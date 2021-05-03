Bakan Koca'dan kritik açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber Trakya bölgesindeki 4 ilimizi ele alacağız" dedi.

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"TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERİYOR"

Bakan Koca, "Son haftalarda gördüğümüz Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçilmek zorunda kalındı. 2 hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemiyle vaka sayısında hızlı bir düşüş sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarında görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz" dedi.

"SON İKİ HAFTADA HASTANEYE MÜRACAT EDENLERİN SAYISI YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Bakan Koca, "Test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Testler semptom gösteren kişilere veya temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur" diye konuştu.

"GERÇEK BİR BAYRAMI YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, "14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapama ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi, vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı, gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.