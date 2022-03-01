Bakan Koca duyurdu! Gözler yarına çevrildi 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022

"YARIN SAAT 18.00'DA"

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.