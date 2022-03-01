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Haberler Sağlık Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Bilim Kurulu Toplantısı yarın! Gözler açıklamalarda
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Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! Gözler yarına çevrildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı. Bakan Koca, "Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Bilim Kurulu Toplantısı yarın! Gözler açıklamalarda
Bakan Koca duyurdu! Gözler yarına çevrildi
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

"YARIN SAAT 18.00'DA"

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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