Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıkladı.
TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK
Bakan Koca, "Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2023
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