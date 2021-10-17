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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ve 8 Ekim tarihlerini içeren illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca paylaşımında, "2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Vakaların en çok arttığı illeri açıklayan Koca, "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük" dedi.

Haritaya göre ayrıca, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.

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