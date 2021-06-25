Bakan Koca açıkladı! Aşılanma oranı en yüksek 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılanma oranı en yüksek 10 ili açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı 24 Haziran tarihli aşılanma oranı en yüksek 10 il şöyle:
Edirne - Yüzde 68.86
Amasya - Yüzde 67.66
Eskişehir - Yüzde 67.54
Çanakkale - Yüzde 67.31
Kırklareli - Yüzde 66.74
Balıkesir - Yüzde 65.16
Muğla - Yüzde 64.49
Burdur - Yüzde 64.38
Bilecik - Yüzde 64.23
Sinop - Yüzde 64.03
Bakan Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021
YORUMLAR