Bakan Koca açıkladı! Aşılanma oranı en yüksek 10 il 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılanma oranı en yüksek 10 ili açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı 24 Haziran tarihli aşılanma oranı en yüksek 10 il şöyle:

Edirne - Yüzde 68.86

Amasya - Yüzde 67.66

Eskişehir - Yüzde 67.54

Çanakkale - Yüzde 67.31

Kırklareli - Yüzde 66.74

Balıkesir - Yüzde 65.16

Muğla - Yüzde 64.49

Burdur - Yüzde 64.38

Bilecik - Yüzde 64.23

Sinop - Yüzde 64.03

Bakan Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021