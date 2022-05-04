Bakan Soylu açıkladı! Can kaybı yüzde 58 azaldı 0:00 / 0:00

AA

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve ”Bayramınız Kemerli Olsun” kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü.

BİN 707 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti.

Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. “Bayramınız Kemerli Olsun.”

BAKAN SOYLU PAYLAŞIMDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını belirterek "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadelerini kullandı.