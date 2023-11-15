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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Bakan Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AYM'ye bireysel başvuru hakkından geri dönmek söz konusu değil" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:53
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        "Bireysel başvurudan dönmek söz konusu değil"
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru hakkında, “Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi şeyler söz konusu değil” dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular hakkında konuşan Tunç, bireysel başvuru hakkını kendilerinin getirdiğini söyleyerek, bu başvuruların kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

        Bakan Tunç, “Bireysel başvuru hakkını Anayasa değişikliği ile 2010’da biz getirdik. Geriye dönmek diye bir şey söz konusu olamaz. Biz Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinde vatandaşlarımızın Avrupa Mahkemesi'ne gitmeden önce kendi mahkemesinde hakkını arayabilmesi usulünü biz getirdik. Dolayısıyla bunu vatandaşlarımız için getirdik. Vatandaşlarımızın hak arama yolunu daha da kuvvetlendirmek, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirmek için getirdik. Birçok düzenleme yaptık Anayasa’da, bireysel başvuru hakkı da bu düzenlemelerden bir tanesi. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi şeyler söz konusu değil. Bireysel başvuru hakkından dönüşte yok” dedi.

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