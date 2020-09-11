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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Baltalı vahşet! Kocasını uyurken öldürdü
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Uşak'ta baltalı vahşet! Tartıştığı kocasını uyurken öldürdü

Uşak'ta, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen karı kocanın son tartışması korkunç bir sonla bitti. 48 yaşındaki N.A., kocası İbrahim Arıkum'u (57),gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, kendini ihbar etti

uşak kocasını baltayla öldürdü
İHA

Uşak'ta, kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57),gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.

Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

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