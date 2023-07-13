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        Son dakika haberi Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 10:52
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafik bilançosunu açıkladı. Buna göre; 6 bin 903 trafik kazası meydana gelirken, 110 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ilk nedeni "aşırı hız" oldu.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, trafik kuralları konusunda uyardı.

        Yerlikaya, "24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı" dedi.

        KAZALARIN 3 NEDENİ

        Bakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı. Yerlikaya kazalara ilişkin şu bilgileri verdi:

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        "Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada;

        % 37,3 Aşırı Hız,

        % 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve

        % 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor."

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