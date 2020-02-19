Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, belli bir formül gereğince hesaplanıyor. Formül gereğince zam ya da indirim yapılıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),tüm dağıtım şirketlerinin akaryakıt satış fiyatlarını ve fiyat hareketlerini anlık olarak takip ediyor. Gerektiğinde uyarıda bulunuyor.

YENİ ZAM

Bazı dağıtım şirketleri, birkaç aydır benzin ve motorine 1’er ya da 2’şer kuruşluk zam yapıyor. Bu zamlar, kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bunun son örneği gece yarısı yaşandı. Türkiye’de yaygın bayi ağı bulunan bazı dağıtım şirketleri, gece yarısı (tutarlar bölgesine göre değişiyor) benzine 2, motorine 1 kuruş zam yaptı. Bazı şehirlerde sadece benzine zam yapıldı, motorin fiyatları sabit tutuldu.

Birçok dağıtım şirketi ise satış fiyatlarını değiştirmedi. Bu durum “Zamma neden gerek duyuldu?” sorusunu gündeme getirdi.