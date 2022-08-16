Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki kararla ilgili "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Wout Weghorst'un pozisyonu ile Valencia'nın pozisyonu yer aldı. İşte detaylar

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verildi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Alanyaspor maçında Wout Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonu yer aldı.

NELER OLDU?

Weghorst'un ilgili pozisyonunda siyah-beyazlı futbolcu faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı. Weghorts karara itiraz etti ve sarı kart gördü. Enner Valencia'nın pozisyonda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Kulübü bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama kararların farklı olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu
FUTBOL Arda Güler resitali!
Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maçın hakemi kim oldu?
FUTBOL Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman?
Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü?
FUTBOL Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün?
Liverpool - Crystal Palace MAÇ SONUCU
FUTBOL Liverpool yine kayıp!
Valencia’dan 2 gol 1 asist
FUTBOL Valencia’dan 2 gol 1 asist
Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı
FUTBOL Juve sezonu galibiyetle açtı
Alanyaspor, Arsenal’dan Runarsson’u kiraladı
FUTBOL Alanyaspor, Runarsson'u kiraladı
Joshua King Fenerbahçe'de siftah yaptı! İlk golünü kaydetti
FUTBOL Joshua King ilk golünü kaydetti
Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 6 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Fenerbahçe'den 6 gollü zafer
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i belli oldu! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Jesus'un 11'i!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.