Kulüpten yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana gelişimini futbol akademimizde sürdüren 2004 doğumlu defans oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Aytuğ Batur Kömeç'e başarılar dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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