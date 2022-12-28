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Son dakika haberi Beştepe'de EYT zirvesi

Beştepe'de EYT zirvesi yapılıyor. Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.45'te açıklama yapması bekleniyor

Son dakika haberi Beştepe'de EYT zirvesi
HABERTURK.COM

Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapılıyor. Zirve sonrasında saat 19.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada düzenlemenin 1 hafta içerisinde açıklanacağını bildirmişti.

Önceki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ''Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız'' açıklamasında bulunmuştu.

İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Bakan Bilgin'in paylaştığı son verilere göre EYT'li sayısı aralık ayının başında 1 milyon 900 bin idi. Ocak başında rakamın 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bunun Yaklaşık 400 binini memur, 480 binini BAĞKUR'lular oluşturuyor. Diğerlerinin çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişinin ise işi yok ve yaşı bekliyor.

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