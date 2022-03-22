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Haberler Dünya Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika haberi Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, Kovid-19'a yakalandı. Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Avrupa programına katılamayacak.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
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HABERTURK.COM

Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Avrupa ziyareti hazırlıkları kapsamında bir PCR testi yaptı yaptırdım. Testin sonucu pozitif çıktı. Bu da demek oluyor ki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda, Biden'ın Avrupa ziyaretine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

Biden ile dün sosyal mesafenin korunduğu 2 toplantıya katıldığını ancak CDC kuralları gereği Biden'ın "yakın temaslı" sayılmadığını belirten Psaki, Biden'ın bugün yaptırdığı PCR testinin de "negatif" çıktığını aktardı.

Psaki, "Aşı sayesinde, çok hafif belirtilerim var. Beyaz Saray Kovid-19 protokolleri uyarınca evden çalışacağım ve 5 günün sonunda negatif testi sonucunu alınca işime geri döneceğim." bilgisini paylaştı.

Sözcü Psaki daha önce de 31 Ekim'de Kovid-19'a yakalanmış ve Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik edememişti.

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