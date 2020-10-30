Kandilli Rasathanesi Deprem Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bingöl'ün Çukurca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 2,1 km derinliğinde oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,1 olarak bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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