Bitcoin Safiye'ye bakanlıktan ret!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Bitcoin Safiye'ye bakanlıktan ret! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Bitcoin Safiye´nin adli kontrolün kaldırılması talebine bakanlıktan ret

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra yurt dışına çıkış yasağı koyularak elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Safiye Gökçe Yüce'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya, 'ret' cevabı verildi

Son dakika haberi: Bitcoin Safiye'ye bakanlıktan ret! - Haberler
Bitcoin Safiye'ye bakanlıktan ret!
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 3,5 yıl önce eşi Okan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı.

DHA'nın haberine göre, burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı.

Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoine yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi.

Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 2019 Ağustos ayında ortadan kayboldu. Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan Yüce, 8 Kasım 2010 günü Bursa'da otoyol gişelerinde yakalandı.

Aydın'a getirilen Yüce, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Yüce, iddianame hazırlanmadan geçen 10 Mart günü, yurt dışına çıkış yasağı konulup, elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

İTİRAZA RET

Safiye Gökçen Y., avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı tarafından adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme aracılığıyla yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı reddetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SİGARAYI BIRAKIP 3 YILDA BİRİKTİRDİ! Son dakika... İşte yaptığı tasarruf! - Haberler
GÜNDEMÜç yıl önce sigarayı bıraktı! İşte yaptığı tasarruf!
Son dakika haberi: 5 kadının yönettiği fuhuş çetesine baskın! - Haberler
GÜNDEM5 kadının yönettiği fuhuş çetesine baskın!
Son dakika: Akılalmaz vurdumduymazlık! Gören böyle kaçtı
GÜNDEMAkılalmaz vurdumduymazlık!
O KENT KIRMIZI OLDU! Son dakika... Vaka sayısı yüzde 35 arttı! Vaka olmayan sokak kalmadı! - Haberler
GÜNDEMVaka sayısı yüzde 35 arttı! Kent kırmızı oldu!
Marmara Denizi açıklarında yunusların görsel şöleni
GÜNDEMMarmara açıklarında yunusların görsel şöleni
Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nasıl ortaya çıktı?
GÜNDEMDünya Sivil Havacılık Günü nedir?
Son dakika: Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenip dehşet saçtı! - Haberler
GÜNDEMEski kız arkadaşının evlendiğini öğrenip dehşet ...
TIR sıkıştırdı, ok gibi saplandı
GÜNDEMTIR sıkıştırdı, ok gibi saplandı
Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası! - Haberler
GÜNDEMİstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası!
Rexx Sineması yıkılıyor mu? Rexx Sineması kapandı mı? Rexx Sineması sahibi kim?
GÜNDEMRexx Sineması sahibi kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X