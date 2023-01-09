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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık dört milyon kişiye altı ay daha insani yardım ulaştırılmasını oybirliğiyle onayladı.

2014 yılından bu yana Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere gıda, ilaç ve barınak da dahil olmak üzere insani yardım ulaştıran BM'nin yardımlarının devam etmesi için 15 üyeli konseyin izni gerekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere insani yardımların gönderilmesini öngören kararı uzatmaması halinde milyonlarca insanın mağdur olacağı uyarısında bulunmuştu.

Yardım takvimi yarın sona erecekti.

BM, Türkiye sınırından Suriye'ye yapılan yardım teslimatının her ay ortalama 2,7 milyon kişiye ulaştığını kaydediyor.

2023'te yaklaşık 15,3 milyon insanın insani korumaya ve yardıma ihtiyaç duyacağını kaydeden BM, bu sayının 2011'den bu yana en yüksek seviye olduğunu aktardı.

Fotoğraf: AP