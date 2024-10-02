Son dakika haberi BM lideri: BM Barış Gücü Lübnan'daki görevine devam ediyor
BM Genel Sekreteri Guterres, BM Barış Gücü'nün Lübnan'da bulunmaya devam ettiğini, İsrail'in 'barış gücünün taşınması' talebini reddettiklerini söyledi. Guterres, BM personelinin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi
İsrail'in 'istenmeyen adam' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'ın İsrail'e saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.
BM Lübnan Barış Gücü'nün konumunu değiştirmeyeceğini ve İsrail'in "Konum değiştirin" teklifini kabul etmediklerini söyleyen Guterres, "BM personellerinin güvenliği sağlanmalı, bu kritik" dedi.
İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını duyuran Guterres, İran saldırılarında İsrail'de bir kişinin öldüğünü onun da Filistinli olduğunu söyledi.
Guterres, Lübnan'da topyekün savaştan kaçınmanın kesinlikle gerekli olduğunu, bir savaşın derin ve yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı.
Guterres'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Lübnan'da çatışmaları durdurmanın zamanı geldi. Gazze'de ateşkesin zamanı geldi. Rehinelerin serbest bırakılmasının, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırılma zamanı artık.
Orta Doğu'daki 'kısasa kısas' şiddet döngüsü artık sona ermeli."