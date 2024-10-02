Son dakika haberi BM lideri: BM Barış Gücü Lübnan'daki görevine devam ediyor

İsrail'in 'istenmeyen adam' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'ın İsrail'e saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

BM Lübnan Barış Gücü'nün konumunu değiştirmeyeceğini ve İsrail'in "Konum değiştirin" teklifini kabul etmediklerini söyleyen Guterres, "BM personellerinin güvenliği sağlanmalı, bu kritik" dedi.

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını duyuran Guterres, İran saldırılarında İsrail'de bir kişinin öldüğünü onun da Filistinli olduğunu söyledi.