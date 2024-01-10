Son dakika haberi Bonucci, İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi.
36 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Bonucci son olarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giydi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon görev yaptığı 10 maçta 1 gol kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM
Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.
Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.
Leonardo Bonucci kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Mayıs 1987 (36)
Doğum yeri: İtalya / Viterbo
Boy: 1,89 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1,5 milyon €
En yüksek piyasa değeri: 45 milyon €
Oynadığı takımlar: Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin
Toplam performans: 681 maç 47 gol 12 asist (57.139' dakika)
Başarıları:
1x Avrupa şampiyonu
9x İtalya Serie A şampiyonu
4x İtalya Kupası Şampiyonu
5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu
5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu
1x Avrupa Şampiyonası ikincisi
1x Yılın futbolcusu (2016 İtalya)