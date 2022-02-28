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Haberler Dünya Son dakika: Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek
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Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek" dedi. AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının AB için de ekonomik sonuçları olacağına işaret eden Borrell, "Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." dedi.

Son dakika: Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek
Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek
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HABERTURK.COM

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Ukrayna'da çok sivil ölüm var" dedi. Borrell ayrıca "Ukrayna destek istiyor özellikle de istihbarat açısından biz de uydu merkezlerimizi bu konuda devreye alıyoruz. Kaynakların mobilize edilmesi açısından her şeyi takip ediyoruz. Bizim vereceğimiz yanıtın ve zorlukları aşmamızın da hızlı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da Rusya ile ilişkilerimizde yeni bir çağ yeni bir dönem anlamına geliyor."

"AMACIMIZ PUTİN REJİMİNE ZARAR VERMEK"

"Putin finansal kaynaklarla orduyu finanse ediyor dolayısıyla amacımız Putin rejimine zarar vermek. Ancak Rus halkının bu savaşı istemediğine eminiz. Bize göre yolsuzluktan kazanılan para ile mücadele etmemiz gerekiyor. Putin'e destek verenlerin para kaynaklarını kesmemiz gerekiyor. Amacımız bu oligarşinin bankamızda bulunan paralarının akışını engelleyebilmek. Rusya gazına bağımlılık azalmalı böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.

MOLDOVA VE GÜRCİSTAN'IN DURUMLARI ELE ALINACAK

Borrel diğer ülkelerle de durumu görüşeceğini ifade ederken "Bize göre diğer ülkelerdeki durumun da ele alınması gerekiyor. Moldova ve Gürcistan'ın durumu. Çarşamba Moldova yetkilileriyle bir araya geleceğim. Putin'in saldırısından dolayı Ukrayna'dan ayrılanlarla bir araya geleceğim. Moldova'da yardım sığınak isteyen kişilerle bir araya geleceğim. Moldova bize göre Rusya'nın baskısını arttırabileceği ülkelerden. Benim amacım kaynaklarımızı mümkün mertebe mobilize edebilmek. "

"Birliğimizi güçlendiren kişilere teşekkür etmek istiyorum. Amacımız durumu kontrol edebilmek. Bu bizim kararlılığımızın ne kadar orantılı olduğunu gösteriyor. Bosna-Hersek'te de istikrarsızlığa karşı harekete geçtiğimizi ortaya koyuyor. Aynı zamanda stratejik biçimde ve haritayla harekete geçiyoruz. Avrupa'nın güvenlik ve savunma boyutunu ele alması gerektiği son derece net. Bu andan itibaren Almanya'nın da yine önemli adımlar attığını görüyoruz" diye ekledi.

"RUS PETROL VE GAZINA BAĞIMLIYIZ"

AB ülkelerinin enerji konusunda Rusya'ya aşırı bağımlı olduğunu anımsatan Borrell, "Enerji bu çatışmanın dışında tutulamaz. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin Rus petrol ve gazına bağımlıyız. Bu bağımlılığı mümkün olduğunca çabuk azaltacağız." diye konuştu.

Borrell, yıllardır enerjide bağımlılık azaltılsın söylemlerine rağmen bu bağımlılığın artığını anımsatarak, bunun artık varoluşsal bir politika halini aldığını söyledi.

Yenilenebilir kaynaklar ve hidrojene yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Borrell, "Şimdi gerçekten enerjide bağımlılığı azaltma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Borrell, "Enerji piyasalarında türbülans olacak. Bu yaşanacak. Enerji fiyatları artacak ve yüksek fiyatlar sonunda tüketiciler tarafından ödenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Artan enerji fiyatları karşısında yoksul ve savunmasızları korumaya yönelik politikalar uygulanabileceğine dikkati çeken Borrell, "Rusya'ya karşı eylem ve tepkilerimizin ekonomik sonuçları olacak." dedi.

Borrell, söz konusu ekonomik sonuçlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

AB'nin yapması gerekenlerin, sonuç doğurmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığına işaret eden Borrell, "Ukrayna halkının ödediği bedele bakın. Asıl bedeli onlar ödüyor. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

"LÜTFEN GÖÇMEN DEMEYİN"

Borrell, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ülkesini terk etmek zorunda kalarak komşu AB ülkelerine ve Moldova'ya gittiğini hatırlattı.

Basının bu kişilere "göçmen" olarak adlandırmamasını isteyen Borrell, Ukraynalı "mültecilerin" özellikle Polonya sınırında yoğunlaştığını bildirdi.

Ukrayna'nın coğrafi istihbarat yardımı talep ettiğini aktaran Borrell, bunun için AB'nin İspanya'daki uydu merkezinin destek vereceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya gönderilecek savaş jetleri hakkında bir soruyu yanıtlarken AB üyesi ülkelerin ikili olarak Ukrayna'ya istedikleri yardımı yapabileceklerini vurguladı.

Ukrayna'nın talepleri arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu hatırlatan Borrell, bu uçakların Ukrayna'ya verilmesi durumunda Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotları tarafından kullanılacağını aktardı.

Borrell, hangi AB ülkesinin ne tür askeri yardım göndereceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu bir savaştır. Karşı tarafın işine yarayacak bilgiler vermeyeceğim. Ukrayna'ya yardımların nasıl gideceğinin detaylarını söyleyecek değilim. Eminim Ruslar bu tür bilgileri aldıklarında mutlu olurlar." karşılığını verdi.

RUSYA'NIN BALKANLARDAKİ HAMLELERİNE KARŞI UYARI

Borrell, Moldova'da Rusya'nın baskısının gelecek günlerde artabileceği, Batı Balkanlar'da da benzer durumlar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Altea Operasyonu kapsamında 500 kişilik takviye yapacaklarını kaydeden Borrell, özellikle Bosna Hersek'te istikrarın öneminin altını çizdi.

AB ülkelerinin askeri harcamalarının etkin kullanılmasının da önemine dikkati çeken Borrell, şunları söyledi:

"Hep birlikte savunma harcamalarımız Rusya'nın savunma harcamalarının 4 katı ve Çin'in harcamalarına eşit. Ancak aynı derecede etkin değil. Daha fazla ama esasen daha iyi şekilde harcamalıyız."

LAVROV İSTİSNA OLABİLİR

Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'ya getirilen AB uçuş yasağı nedeniyle Cenevre'deki BM toplantısına katılımını iptal etmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Yasakla ilgili "istisnalar" olabileceğini aktaran Borrell, "Lavrov'un Cenevre'ye diplomatik sebeplerle uçuşunu yasaklayacak kadar ileri gitmedik. Tabii tatil için seyahat edecekse gidemez." dedi.

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