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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Cedi Osman, Panathinaikos'ta! - Basketbol Haberleri

        Son dakika haberi Cedi Osman, Panathinaikos'ta!

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Cedi Osman'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 19:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:55
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        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
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        NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya döndü.

        Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de adı geçen Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.

        Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta!" ifadeleri kullanıldı.

        GEÇEN SEZON NBA'DE 72 MAÇA ÇIKTI

        7 yıldır NBA'de ter döken Cedi Osman, 2023-2024 sezonunda Spurs forması ile 72 maça çıkarken; ; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları tutturdu.

        NBA'de forma giyen diğer milli oyuncularımızdan; Furkan Korkmaz, AS Monaco ve Ömer Faruk Yurtseven ise Panathinaikos BC ile EuroLeague sahnesine dönmüştü.

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