Cedi Osman, Panathinaikos'ta!

And now Greens, you can enjoy your weekend…#TheFirstCedi is GREEN 👊💚



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν.



Διαβάστε περισσότερα 👉 https://t.co/raXdMgY2Gb#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/ndkwCgJQLS