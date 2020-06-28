İHA

İstanbul Fatih’te, cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, olay sırasında evde bulunan ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.00 sularında Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D.'ye bıçakla saldırdı.

Olayda D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kardeşini bıçaklayan C.D. de arbede sırasında hafif yaralandı. Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise, yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan D.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kardeşini yaralayan C.D.'yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.