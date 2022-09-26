Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bir yıl geçici çıkarma cezası verdi. Özcan kararı mahkemeye taşıyacağını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için 1 yıl geçici çıkarma kararı verildi.

"BİR YIL DAHİ AYRI KALMAYA TAHAMMÜLÜM YOK"

7 saatlık YDK toplantısı sonrasında verilen karara göre Özcan 1 yıl boyunca partiden adaylığı ya da parti adına açıklama yapamayacak.



Kararı değerlendiren Tanju Özcan Tanju Özcan “yargıya başvuracağım herhangi bir cezayı hakettiğimi düşünmüyorum. Bu partinin öz evladıyım. Bir yıl dahi ayrı kalmaya tahammülüm yok.” Dedi.

Özcan daha önce de YDK kararı ile uyarı cezası almıştı.