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HaberlerSağlıkÇin aşısı ne zaman gelecek? SON DAKİKA: Tarih netleşti!
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Son dakika haberi Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

İlk parti Sinovac aşısı Pekin'den İstanbul'a yarın gelecek.

Çin aşısı ne zaman gelecek? SON DAKİKA: Tarih netleşti!
Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor
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Türkiye'nin Çin'li Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla İstanbul'a geliyor. 3 milyon doz koronavirüs aşısı sabah saat 06.10'da İstanbul'da olacak

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşının Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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