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        Haberler Gündem Politika umhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika 100’üncü yıl açıklaması! Heyecanını ve gururunu yaşıyoruz... - Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100’üncü yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:58
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        "100'üncü yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Erdoğan şunları kaydetti: "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum."

        CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

        Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşımda da, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz. Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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