Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Aziz İstanbullular, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Saygıdeğer divan sizleri özellikle selamlıyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımızı, il yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

AK Parti İstanbul teşkilatlarımızda ana kademede, kadın, gençlik kollarında vazife üstlenmiş, partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden darülbekaya irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Kurulduğu günden bugüne AK Parti'de bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün burada İstanbul'un her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz.

Osman Nuri Kabaktepe çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza sadakatine bizzat şahitlik ettiği kardeşimizdir. Bayram Şenocak kardeşimden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bayram Şenocak kardeşime ve ekibine hizmetleri sebebiyle şahsım, yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

İnşallah bu iş tabii burada bitmiyor. Kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Partimizin 7. Olağan Kongre sürecini ülkemizin her yerinde değişimin vesilesi haline dönüştürmeye çalıştık. İlçe teşkilatlarımızda yüzde 70, il teşkilatlarımızda yüzde 65'i bulan oranlarda yeni isimler nöbeti devraldılar. Bu gece saat 03.00'e kadar beraber çalıştık.

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şekilde bir o kadar da genç var. Bunlar da 30 yaş grubu altında. AK Parti dinamik bir parti. AK Parti bugünü değil geleceği kuşatan bir parti.

Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamızı, Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumunda bulunmamızı işte bu değişim gerçeğine borçluyuz. İlçe ve il kongrelerimizde hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gençler yaş önemli değil demeyin. Fatih'in yaşı kaçtı ona bakacaksın. Fatih unutmayın gençler 21 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı.

Yaş da gençti, ruh da. İşte şimdi aynısını bizler de gençlerimizle beraber inşallah bütün ülkeye değil, dünyaya haykırıyoruz ve dünyada da bunun uygulamasını yapacağız. Niyetimiz il kongrelerimizin tamamına yakına bizzat katılmaktı. Bu İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Tabii salgın şartları sebebiyle birkaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanlarına ortak olmaya çalıştım. 24 Mart 2021 Çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

81 ilimizdeki kongrelerde görevlerine devam eden veya yeni görev alan tüm kardeşlerimi yönetimleriyle birlikte tebrik ediyorum. İstanbul için merkezi güldan yani dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar Ebu Eyyubel Ensari, Akşemseddin'in ve daha nice gönül sultanlarının şehridir. Böyle bir şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u büyük bir aşkla sevmeyen hiç kimsenin bu ülkeye, bu şehre, bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir.

Bu İstanbul ki sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Bu İstanbul ki gözleri kapalı bile dinlenir. Adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korkarsınız. Zaman mekân aşıp geçmiş sevgilimizdir, vatanımızdır. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyardır. İki kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtleri vardır. Rahmetli Aşık Veysel gibi insana seversen olayım yârin dedirtir. İstanbul'u sevmek ne kolaydır ne de bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz.

İstanbul bir başka sevgilidir. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize! Böyle bir durumda değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız. İstanbul Türkiye'nin 80 vilayetinin remzi demektir. 7 iklim 3 kıtanın merkezi demektir. Dünyadaki 200'e yakın ülkenin hemen tamamından insanları bağrında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir.

İstanbul insanlık tarihinin de, İslam medeniyetinin de, Türk tarihinin de sembolü demektir. Çünkü İstanbul eşsiz konumu, tarihi mirası, tabii güzellikleri her alandaki engin birikimi ve en önemlisi insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi demektir. Bunun için biz İstanbul'a ramolduk. Bunun için biz İstanbul'a aşkla hizmet ettik. İstanbul'a ömrümüzü adadık. Hep boğazın dört muhafızı olarak gördüğümüz Telli Baba'ya, Yüşa Hazretlerine, Yahya Efendi ve Hüdai Hazretlerine layık olmaya çalıştık. Hepsi de İstanbul'da medfun olan rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan hocamızın miraslarını yaşatmanın gayreti içinde olduk.

Eğer zaman zaman öfkeli gözükmüşsek bu sevdamızdandır. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, hangi engeller çıkartılsın, hangi oyunlar oynanırsa oynansın ülkemize, milletimize, İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik.

Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına zulüm 1453'de yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Onlar Boğaziçi köprümüzde başlattığı darbe ile istiklalimize el uzattılar. Biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik. Ezanları susturmak için camilerin kapılarına dayandılar. Bezmialem Valide Sultan Camii'ni işgal etmek suretiyle bira kutularıyla beraber o camilerimize giren bunlar değil mi, bu ahlaksızlar, edepsizler, teröristler değil mi? Gezi olaylarında da bunların hesabını sorduk. Ola ki bundan sonra böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bedelini çok ağır ödetir. Cevabımızı geceler boyunca süren selalarımızla verdik. Onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yoluyla denediler. Cevabımızı rabiamızla verdik.

Onlar gençlerimizi değerlerinden uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik. İstanbul'u yanımıza aldığımız, içerideki hainlerden, dışarıdaki düşmanlara kadar 7 düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hiç kimsenin bu şehre, bu ülkeye, bu millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."