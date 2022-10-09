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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu oynayan ülke Türkiye. Türkiye yıprandı mı? Tam aksine" diyen Erdoğan, "Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette; acaba bu kış nasıl geçecek? Elhamdülillah bütün hazırlıklarımızla beraber milletimize doğalgaz, kömürü her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye genelinde TÜGVA'nın elhamdülillah 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor, dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli.

"AMAÇ GENÇLİĞİ EN İLERİ O RUH İLE YETİŞTİRMEK"

İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

Buradaki tüm gençler Başakşehir'in taşıdığı ruh kökünü onlar da taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz Asım'ın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği en ileri uç noktalara o ruh ile yetiştirmek.

Onun için ne dedik; Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu...


"ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMALIYIZ"

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu oynayan ülke Türkiye. Türkiye yıprandı mı? Tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette; acaba bu kış nasıl geçecek? Elhamdülillah bütün hazırlıklarımızla beraber milletimizle doğalgaz, kömürü her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum; AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Ve derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.

Biz bunun için varız. Yolsuzluklarım olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz.

Gençler; okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu, yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık kitap!

Defter bulamazdık defter! Ama biz bu derdi çektik, ne dedik; bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız huzurlu bir şekilde okullara gidip hazırlıklarını yapsınlar, bütün sömestri en güzel, rahat ir şekilde geçirsinler.

Ben bu dua ve temenniyle salondaki gençleri daha fazla bekletmemek istiyorum. Sizlere şahsım, bakan arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışındakilere hitabının ardından TÜGVA Gençlik Buluşması'nın yapıldığı salona girerek gençlere seslendi.

Erdoğan şöyle konuştu:

TÜGVA ülkemizin en büyük gençlik hareketirir. gençlerimizin hayatlarının her alanında verilen hizmetlerini takdir ediyorum.

Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan gençlerin bir kısmını küresel güç baronların emperyalist hazzına kurban verdiğimiz acısı hala içimizdedir. TÜGVA tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince sahip olmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir.

Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanlar yalan ve iftira çıtasını yüksültiyor. Ne diyorlar 'gençlik olarak çok güçlüymüşler', ne alaka! İşte gençlik burada.

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