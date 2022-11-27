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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Buradan İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki sokağındaki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Gece gündüz çalışan mücadele eden ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul İl Teşkilatımız hane hane sokak sokak şehrimizi kucakladı. İnşallah tempomuzu sürekli artırarak 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada 96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız.

Biz kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. İstanbul'da seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlayacağız.

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun, biz fedakarlıkla, kalple, akılla ilmik ilmik örerek kendi yolumuza bakacağız. Yalan ve iftira siyasetine boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz.

AK Parti milletin partisidir. Bu partinin kurucusu milletin ta kendisidir. Bizler milletin emanetçisiyiz. Bu kadro 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir.

Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez.

2023 yılı ile ilgili sinsi plan ve düşünceleri çöpe atacağız. Finanstan teröre her aracı kullananlara eyvallah etmeyeceğiz. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için kullananlara eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız.

Hiçbir yalan ve iftira gerçeği değiştiremez. Son 20 yılda elde edilen kazanımları inkar edenin gözüne dizine durur.

Biz milletin gücünün üstünde bir güç görmedik. 15 Temmuz bunun en büyük kanıtıdır.

Öte yandan kendi aralarında tepişmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz yapmaktadır."

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