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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eminönü'nde restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Yeni Cami inşaatı 1665'te Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami'nin restorasyonu 2016'da başlatılmıştır. Caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi temizlenmiştir, beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir.

Bütünüyle camide namazımızı eda ederken, kubbeyi zeminden seyrettiğimde yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini gördüm. Burada emeği geçen tüm mimarlarımızı, tüm sanatkarlarımızı şahsım, milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum.

Çünkü Yeni Cami öyle bir kenara konulacak cami değil. Benim de hatıram var. İmam hatip okulu 4'üncü sınıfta okurken, bir gece vaaz verdik. Yeni Cami'nin böyle bir hatırası da var."