Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından arama-kurtarma faaliyetlerine katılan teşkilat üyesi devletlere teşekkür eden Erdoğan, depremzedelerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi.

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner geleceğini ve gelenlerin kaliteli, vasıflı konteynerler olduğunu söyleyen Erdoğan, teşkilat devletleriyle ilişkileri ileri seviyeye çıkaracaklarını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK AFETLERİNDEN BİRİ"

"49 bini aşkın insanımızı deprem felaketinde yitirdik. Deprem bölgesindeki şehirlerimiz sel felaketine maruz kaldı. Depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli depremleri insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerden biri olarak tanımlıyor.

Türkiye geniş bir alanda yıkıma sebep olan bu deprem fırtınasına ağır kış şartlarının yaşandığı dönemde yakalanmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen haberi alır almaz devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Bakanlıklarımız, AFAD, sivil toplum kuruluşlarımızla hasılı böylesi bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa topyekûn seferber olduk.

35 bini aşkın personel yardım ve destek ekipleriyle beraber 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimize yardım için koşmuştur. Sivil toplumu ve gönüllü vatandaşlarımızı eklediğimizde bu rakam yaklaşık yarım milyona ulaşıyor. 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri bize destek verdiler.

Türk Devleti Teşkilatı ülkeleri yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Kardeşlerimiz gerek ayni, gerek nakdi yardımlarla milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla gayret gösterdiler. Bölgede kurdukları sahra hastaneleriyle yaralarımızın sarılmasına destek verdiler. Zor günlerimizde yanımızda yer alan teşkilatımızın dost ve kardeş halklarına cani gönülden teşekkür ediyorum.

"650 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem ilk anlarından itibaren başlattığımız seferberliği şehirlerimizin yeniden inşa ve ihyası sürecinde sürdürüyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için her türlü gayreti gösteriyoruz.

Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten illerimizde temelleri attık. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesinde tamamının konut ihtiyacını çözecek güvenli yapıyı inşa etmektir. Toplamda TOKİ vasıtasıyla 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

"KONTEYNERLER GÜZEL VE VASIFLI"

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedemizi bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerler, yaklaşık 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor. Bu ay sonuna kadar belki biraz sarkabilir verdikleri söz 10 bin. Bu konteynerleri Samandağı'nda olanları bizzat gördüm. Gerçekten kaliteli, güzel, vasıflı konteynerler.

Son 20 yılda yaşanan doğal afetten sonra nasıl hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmadıysak depremzedelerimizi de mağdur etmeyeceğiz. Dost ve kardeş ülkelerimizin destekleriyle inşallah şehirlerimizi eski görkemine kavuşturacağız.

Sel felaketinin yarattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacağız, zararları tazmin edeceğiz. Bu felaketlerin sebep olduğu kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacakları günlere kavuşturmadan bize durmak haramdır.