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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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"İstanbul yerel hizmette bir fetret devrine girdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu tamamlanan tarihi Vaniköy Cami açılış töreninde konuştu. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren adeta altın yıllarını yaşadı. Ancak son birkaç yıldır bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. İnşallah bu fetret devrinden İstanbul'umuz çıkaracağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu tamamlanan tarihi Vaniköy Cami açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Zemin kat kütüphane olarak hizmete açıldı. Camiler bizim kimlik kartımızdır. Medeniyete vefa borcumuzu ödüyoruz. Ayağa kaldırdığımız her eserimizle millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz.

"İSTANBUL SEVGİMİZİ SADECE LAFTA BIRAKMIYORUZ"

İstanbul'a olan sadakatimiz bir başkadır. Biz İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul'a millet borcumuzu bu kadim şehrin vefasına daha fazla sahip çıkarak daha fazla yerine getiriyoruz. 2002'den bu yana 5 bin 500 eserimiz restore ederek ihyasını gerçekleştirdik.

Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren adeta altın yıllarını yaşadı. Ancak son birkaç yıldır bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. İnşallah bu fetret devrinden İstanbul'umuz 9 ay sonra çıkaracağız."

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