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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İstanbul'daki temaslarının ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

İkilinin görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan'ın eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Bir diğer NATO üyesi ülke olan Yunanistan ile ilgili de Stoltenberg'e Türkiye'nin kaygılarını aktaran Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını, ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş ve Finlandiya ile İsveç'in artık üye olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirmişti.