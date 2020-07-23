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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, "Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliğini ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz.

Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin türkiye Cumhuriyetini 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Suriye'de Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliğini ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir.

Bu düşüncelerle zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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