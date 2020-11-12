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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında konuştu. Erdoğan, "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk" dedi.

"Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi." bilgisini paylaşan Erdoğan şunları söyledi:

"GİZLİ-AÇIK AMBARGOLARI AŞABİLEN BİR ÜLKEYİZ"

"Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." şeklinde

"UYDU FIRLATMA SİSTEMİMİZLE 4 KEZ UZAYA ULAŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Koral Elektronik Harp Sistemi'nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz. Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı, 4 kere daha uzaya ulaştık" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"RAHMETLİ ÖZAL DÖNEMİNDE BAŞLAYAN BİR DÖNEM"

"Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan birini de savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak belirledik. 18 yıl boyunca savunma sanayiinde tam bağımsız olma yolunda çabalarımızı sürdürdük. Rahmetli Özal döneminde başlayan sanayimizi bugünkü yapıya kavuşturduk.

"İHA-SİHA-TİMA ÜRETİMİNDE DÜNYANIN İLK ÜÇ-DÖRT ÜLKESİ İÇİNDEYİZ"

Bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayiine kavuştuk. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 1500'e ulaştı. Sektör 11 milyon dolar rakamını yakaladı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülke ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz.

"ÇALIŞMALARIMIZDA GELECEĞİ DE KUCAKLIYORUZ"

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşan bir ülke haline gelmiştir. Sınırlarımız içinde terörle mücadeleyi rahatlıkla yapıyoruz. Sınırlarımız dışında istediğimiz barış harekatlarını yapıyoruz. Geleceği de kucaklıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemini geliştiriyoruz, yapay zeka sistemlerine çalışıyoruz, elektromanyetik lazer sistemlerini tasarlıyoruz.

"KENDİ ÜRETTİĞİMİZ KAMERALARI İHALARIMIZA TAKTIK"

Son olarak ihalarla ilgili olarak maalesef Kanada kameralarla ilgili ambargo uyguladı. ASELSAN'da yerlisini ürettik, ihalarımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. Her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyeye çıkartacağız.

"ASELSAN YENİ BAŞARILARIYLA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan ASELSAN bugün çok geniş alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Haberleşme, radar, elektronik harp, elektrooptik, güvenlik, insansız otonom araçlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemi, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var. ASELSAN yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz noktada alt yüklenicileri, paydaşlarıyla beraber seri üretime devam ederken, güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazandırmayı sürdürüyor.

"DÜNYADA AZ ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU BİR SEVİYEDEYİZ"

Enerji, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda da çözümler üretiyor. Bugün yeni sistemlerden birisinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK'nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin yenilerini TSK'ya teslim ediyoruz. Havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi hedeflere karşı en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız atom ismi verilen 35 mm. parçacıklı mühimmatla dünyada az ülkenin sahip olduğu bir seviyeye sahip olur hale geldi.

"DÜŞMAN RADARLARIN KÖRELTİLMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI"

Tabii bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Düşman radarlarının tespit edilmesi, köreltilmesinde elektronik harp sistemimiz çok büyük rol oynadı. Yeni nesil Koral projesini başlatıyoruz. Düşman unsurlarını algılama, karıştırma, köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.Başlattığımız yeni proje ve teslimini yaptığımız sistemlerimizin projelendirme, geliştirme ve üretimimi için Savunma Sanayi Başkanlığımızı ve ASELSAN'ı bir kez aha tebrik ediyorum.

"YAPTIĞIMIZ TESTLERLE 4 KEZ UZAYA ULAŞTIK"

Bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. ROKETSAN'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı artık uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık.

"YERLİ SAVUNMA SANAYİMİZ CARİ AÇIĞI MİNİMİZE EDECEKTİR"

İnşallah milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Daha planlı, daha sistematik ve orta uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Bu konuda vakıf şirketlerinden yanı sıra sektörümüzden de azami gayret bekliyorum. Bu alanda yapacağımız her yatırımın ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıları olacağını unutmamalıyız. Bugün ciddi cari açığımız varsa, bu cari açığı minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Savunma sanayinde kurumlarımız arasında işbirliği, uyumu, paylaşımı geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanınız olarak bundan sonra savunma sektörüne her türlü desteği vermeyi devam edeceğiz. İnsan yetenek profili, araştırma geliştirme merkezlerinin yetkinlik haritası, şirketlerin kapasitesi konusunda çok daha güçlü koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile bakanlıklarımızın, kurumlarımızın daha yakın bir işbirliğine sahip olmalarını istiyoruz. Tüm özel kuruluşların yakın ve samimi bir şekilde hareket etmesi ARGE derinliği ve önemi bakımından da önemlidir.

"MÜKERRERLİK VE İSRAFTAN KAÇINMALIYIZ"

Sadece teknolojinin değil yatırımların da doğru planlanması, mükerrer yatırımlardan kaçınılarak kaynak israfının önlenmesi şarttır. Alternatif alımlar mutlaka eldeki imkanlara ve kabiliyetlere öncelik verilen bir değerlendirmeyle gerçekleştirilmelidir. Kritik durumlar dışında en ideali olmasa bile kendimizin üretmesi, geliştirmesi mümkün olan her şeyi içeride yapmalıyız. Her kurum Savunma Sanayi Başkanlığımızın uzmanlığını bir kenara bırakarak kendi üretim tedariğini kendisi yapmaya kalkarsa mükerrerlik ve israf kaçınılmaz hale gelir.

"SAVUNMA SANAYİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılmalıdır. TÜBİTAK ve benzeri kurumların yaptığı çalışmalar daha etkin şekilde desteklenmelidir. TSK'yı Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayiine yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülmelidir. İnşallah savunma sanayimizin gücüne güç katacağız. Bu duygularla bir kez daha teslimini yaptığımız sistemin TSK'ya hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."