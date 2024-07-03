Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum.

(Türkiye-Rusya ticaret hacmi) Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz"