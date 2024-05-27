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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

        Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti."

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