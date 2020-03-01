Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin zirvesi 5 Mart'ta

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelecek. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, iki lider 5 Mart Perşembe günü Moskova'da bir araya gelecek. Erdoğan ile Putin'in gündeminde Suriye'nin İdlib şehrinde yaşananlar ele alınacak. Türkiye, rejim güçlerinin gözlem noktalarının dışına çekilmesini istemişti. Görüşmede bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile geçtiğimiz gün telefonda bir görüşme yapmıştı.

Milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, görüşmenin detaylarını şöyle açıklamıştı:

"Sayın Putin’e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var. Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız. E tabi ona da 'biz çekildik' diyemiyorlar. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. İki üç tane üs ise e kurun. Bununla bizim bir derdimiz yok. Dün gece Trump diyor ki, burada Putin’in diyor ne beklentisi var, ne isteği var? Bunları söyledikten sonra Kamışlı’da bir petrol olayı bunların dedim. Orada petrol var mı dedi, orada petrol var dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat bizim böyle bir derdimiz yok. Ne petrol derdimiz var, ne toprak derdimiz var. güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Bütün bunlardan sonra tabi İdlib’de şu anda 3-4 milyon insanın yaşadığı yerde her tarafı yerle yeksan ettiler acımasızca. İdlib’deki ısrarla mücadeleyi sürdürmenin arkasında bu yavruların, insanların muhatap kılındıkları acımasız felakettir."