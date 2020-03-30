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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada deniz ulaşımına sınırlama getirildiğini duyurdu.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2020

Yerlikaya, "İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi

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Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüs ve uçak seyahatleri valilik iznine bağlanırken, şehir içi ulaşımda da sosyal mesafe esas alınmıştı. Taksilerde de tek çift plakaların sırayla trafiğe çıkmasına yönelik düzenleme getirilmişti.