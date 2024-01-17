Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'e gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ürdün'e gidiyor. Bakan Fidan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek ve Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek.

Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL