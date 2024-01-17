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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'e gidiyor

        Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'e gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ürdün'e gidiyor. Bakan Fidan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek ve Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:59
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        Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'e gidiyor
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın 17-18 Ocak 2024 tarihlerinde Ürdün’e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

        Açıklamada görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra Filistin’deki güncel durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı da ifade edildi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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