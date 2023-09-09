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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a kınama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimleri kınadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:58
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        Türkiye'den Ermenistan'a kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlâlidir.

        Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz.

        Türkiye, Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır. BM ve uluslararası toplumu bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz.

        Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sürecini desteklemekte, kalıcı bir barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının bölgenin barış ve istikrarına büyük katkı sağlayacağına yönelik inancını korumaktadır.

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